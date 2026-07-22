Caso de policía que perdió un ojo da un giro: Investigan presuntas agresiones a los acusados

La investigación por la agresión a un efectivo policial que perdió un ojo durante los conflictos del 18 de mayo en las inmediaciones del Teleférico Celeste dio un giro, luego de que la Fiscalía iniciara una investigación de oficio contra policías acusados de presuntamente agredir a dos de los aprehendidos.

Detención domiciliaria para acusados

Los dos imputados, que inicialmente fueron enviados con detención preventiva, obtuvieron el beneficio de la detención domiciliaria tras una audiencia de cesación. Paralelamente, la defensa denunció que ambos fueron golpeados y amenazados durante su traslado en vehículos policiales.

El abogado defensor, Jorge Nina, aseguró que existen certificados médico-forenses que respaldan la denuncia.

"Al momento de la aprehensión han sido conducidos a dos vagonetas diferentes y dentro del interior de estas vagonetas han sido golpeados; uno de los coimputados incluso fue amenazado con un arma de reglamento", afirmó.

La defensa también presentó dos testigos que, según indicó, sostienen que los imputados no participaron en la agresión al uniformado ni ingresaron a instalaciones del teleférico, elementos que fueron valorados para modificar la medida cautelar.

Presunta agresión durante aprehensión

Asimismo, el abogado informó que la Fiscalía solicitó identificar a los efectivos que participaron en la aprehensión para establecer posibles responsabilidades.

"Estamos pidiendo que se informe qué efectivos policiales participaron en esta acción directa. La norma permite la aprehensión, pero no les da facultad para golpearlos o torturarlos; eso es lo que el Ministerio Público va a investigar", señaló Nina.

Mientras avanza esta nueva investigación, continúa el proceso principal por la agresión al policía que perdió la visión de un ojo durante los hechos registrados en mayo.

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