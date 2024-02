Choque acusó a CC de "chantajear" para aprobar créditos, y de "querer seguir la línea de Evo"

Cargando...

Bolivia

La diputada del ala 'arcista' del MAS, Deisy Choque, aseguró que en la sesión de la Cámara de Diputados, prevista para este jueves, se deberán debatir primero los proyectos de ley para acceder a créditos, para posteriormente abordar las leyes 073 y 075, denominadas "antiprórroga".

La autoridad, acusó a la bancada de Comunidad Ciudadana de querer “realizar un chantaje político” para la aprobación de estos créditos, que son de beneficios para varias regiones del país.

Indicó que es importante priorizar los proyectos económicos, para ello, el orden del día establece que todo el paquete de leyes debe tratarse hasta el 9 de febrero.

“No estamos actuando de mala fe, no nos estamos saliendo del acuerdo”, sostuvo la diputada en entrevista con Que No Me Pierda.

Choque asegura que se debe contemplar primero la agenda económica. “Tenemos pendiente los 8 carriles para el municipio de El Alto, la ampliación del teleférico, la ampliación de la red de electricidad para los barrios”, aseveró la diputada.

"QUIEREN SEGUIR LA LÍNEA DE EVO MORALES"

Choque añadió que, en ninguna parte del acuerdo firmado el 2 de febrero, se acordó tratar primero las mencionadas leyes, en contrapartida, apuntó al diputado Enrique Fernando Urquidi, de CC, también entrevistado en QNMP, de querer seguir una línea 'evista'.

"La línea que quieren seguir es la de Evo Morales", sentenció.

