El velódromo de la ex Villa Sudamericana vuelve a estar en el centro de observación. Mientras sus instalaciones se deterioran con el paso del tiempo, los ciclistas de Cochabamba reclaman que se habilite la pista para volver a entrenar y desarrollar competencias deportivas.

Autoridades y representantes de la Asociación Departamental de Ciclismo realizaron una inspección al escenario deportivo para verificar sus condiciones. Durante el recorrido, señalaron que la pista todavía presenta condiciones funcionales, aunque existen daños en diferentes sectores de la infraestructura.

"La pista de manera en sí está funcional. El sector que más daños tiene es el de las graderías y los vestidores, pero como ciclistas lo que más nos interesa es poder utilizar la pista para los entrenamientos", manifestó Luis Noriega, representante de la Asociación Departamental de Ciclismo.

Sin embargo, la inspección también permitió identificar problemas en la estructura de soporte de la pista. Aunque la madera se encontraría en buenas condiciones, los elementos que sostienen la infraestructura presentan deterioro.

"La estructura de la pista misma, todo lo que es la madera, está en buen estado; lo que está fallando es el soporte", explicó Enrique Abasto, representante de la Asociación Departamental de Ciclismo.

Desde el sector deportivo estiman que se requieren aproximadamente 6 millones de bolivianos para realizar los trabajos necesarios y poner a punto el velódromo. Los ciclistas insisten en que la habilitación de la pista es urgente, debido a que necesitan un espacio adecuado para sus entrenamientos y futuras competiciones.

Pero existe otro obstáculo: una auditoría que todavía no tiene resultados conocidos. La diputada Claudia Mallón informó que solicitó al Viceministerio correspondiente, mediante una nota del 2 de septiembre, información sobre la posibilidad de utilizar las instalaciones. Sin embargo, la respuesta recibida señala que se debe esperar el resultado de una auditoría iniciada en la gestión 2024.

"Lamentablemente, la respuesta es que se está esperando el resultado de una auditoría, y la auditoría data de la gestión 2024", indicó Mallón.

El escenario deportivo, cuya construcción demandó una inversión superior a los 45 millones de bolivianos, fue inaugurado para los Juegos Suramericanos. Sin embargo, después de aquel evento quedó sin el uso deportivo que se esperaba y, con el paso del tiempo, comenzó a evidenciar problemas de deterioro.

Ahora, los ciclistas esperan una respuesta de las autoridades y una solución que permita recuperar este espacio deportivo.