¿Cómo saber si estás con la persona indicada? Una psicóloga explica las claves

Idealizar a la pareja, justificar comportamientos que causan daño o dejar de lado la propia personalidad son algunas señales que pueden advertir que una relación no es saludable. La psicóloga María Dolores Miranda explicó cuáles son los pilares fundamentales para construir una relación de pareja sana.

Estar enamorado no siempre significa estar en una relación saludable. Durante una entrevista con el programa El Mañanero, la psicóloga María Dolores Miranda explicó que uno de los principales riesgos es idealizar a la pareja, es decir, colocarla en un pedestal y creer que es una persona perfecta, incapaz de equivocarse. Esta percepción puede impedir que alguien reconozca situaciones que le están causando daño.

Como ejemplo, mencionó a quienes mantienen la esperanza de que su pareja cambiará con el tiempo o que comenzará a tratarles con respeto después del matrimonio. Según explicó, esta expectativa puede convertirse en una barrera que impide reconocer cómo es realmente la relación en el presente.

Miranda también habló del denominado "síndrome de Jesucristo", una conducta en la que una persona asume el papel de salvadora de su pareja y cree que, mediante su amor, paciencia y sacrificio, conseguirá cambiarla.

Esta actitud puede presentarse tanto en hombres como en mujeres y lleva a justificar comportamientos perjudiciales bajo la esperanza de que algún día todo será diferente.

Entre las principales señales de alerta, la especialista mencionó sentir que la pareja está causando daño, tener miedo de expresar lo que uno piensa o siente y dejar de ser uno mismo para satisfacer constantemente las expectativas del otro.

Sobre este último punto, explicó que una persona puede llegar a despersonalizarse cuando comienza a hacer todo por su pareja y deja de lado sus propias necesidades.

"El sacrificio del amor no existe si es obligado", sostuvo Miranda, al explicar que los gestos dentro de una relación deben surgir del deseo y no de la presión, la manipulación o la obligación de complacer al otro.

La psicóloga identificó cinco pilares fundamentales para mantener una relación saludable: comunicación, respeto, confianza, intimidad y sentimiento. Explicó que estos elementos deben funcionar de manera conjunta, ya que la ausencia de uno puede generar un quiebre en la relación.

Finalmente, señaló que las crisis también pueden representar oportunidades de cambio, siempre que ambas personas reconozcan que existe un problema y estén dispuestas a trabajar para solucionarlo.