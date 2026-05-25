Concejo aprueba descuento del 15% en impuestos municipales en Santa Cruz de la Sierra

El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra aprobó una ley que establece un descuento del 15% en el pago de impuestos municipales para viviendas, vehículos y patentes de negocios, beneficio que estará vigente hasta el próximo 30 de junio.

La presidenta del Concejo Municipal, Luisa Nayar, informó que esta medida busca incentivar a la población a regularizar sus obligaciones tributarias y aliviar la economía de las familias y sectores productivos.

“El beneficio estará vigente hasta el 30 de junio e invitamos a toda la población a aprovechar este descuento importante para ponerse al día con sus impuestos municipales”, señaló la autoridad.

La rebaja alcanza al pago de impuestos de bienes inmuebles, vehículos y patentes de funcionamiento de actividades económicas, representando un alivio económico para miles de contribuyentes en medio del contexto de crisis y bloqueos que afectan al país.

Desde el Concejo Municipal remarcaron que quienes realicen sus pagos dentro del plazo establecido podrán acceder automáticamente al descuento del 15%, evitando además multas e intereses posteriores.

“Este descuento está relacionado con la gestión 2025 y no es obligatorio no tener el pago de las gestiones anteriores, este 15% está destinado a la gestión 2025, dado que nos encontramos en esta gestión (2025) Bs 700 millones”, acotó.

La norma entrará en vigencia a partir de que sea publicada en la Gaceta Municipal. Las personas podrán pagar sus impuestos con el descuento solo hasta el 30 de junio de la presente gestión.

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