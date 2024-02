Continúa la búsqueda de la mujer que fue arrastrada por el río en Umamanta en La Paz

La Paz, Bolivia

La lluvia continúa en La Paz, generando la crecida de ríos en la zona sur. Así, en el sector de Umamanta, municipio de Mecapaca, los vecinos se mantienen en emergencia debido a la caída de un talud y la vía que conecta con Lipari, Carreras y Los Duendes por la crecida del río La Paz.

En la pasada jornada, se informó que una mujer fue arrastrada por la fuerza del agua y se empezó su búsqueda. Posteriormente, identificaron el cuerpo, ya sin vida, en un sector. Pero cuando Bomberos ingresó para el rescate, la víctima fue nuevamente llevada por el río y no se la volvió a encontrar. En ese sentido, continúa la búsqueda. La mujer no fue identificada y vecinos comentaron que no sería del sector.