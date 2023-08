Crece el temor en Montero por los "motoladrones" que atracan a mujeres

Santa Cruz, Bolivia

En un barrio de Montero, los vecinos aseguran que caminan con miedo. “Motoladrones” causan zozobra en las calles, siendo las mujeres o cualquier otro transeúnte es víctima de sus fechorías, los robos fueron captados por cámaras de seguridad.

En las imágenes se registra que estos antisociales apuntan a señoras y chicas jóvenes, cuando las calles están vacías o si están solas circulando por las calles del municipio cruceño.

En otra situación se portan más temerarios, atracan a dos mujeres que están a bordo de una motocicleta, a quienes interceptan y provocan que caigan del motorizado de dos ruedas. Una vez que se encuentran indefensas sobre la acera, corren para robarles.

“Ya las tenemos”, grita uno de los antisociales, "Dennos todo lo que tengan" les exige. Las mujeres que se reincorporan rápidamente por el susto, les aseguran que no tienen nada de valor. "No tengo nada, puedes ver, no tengo nada", asegura una las víctimas.