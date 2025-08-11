Trabajadores de salud confirman paro desde las 00:00 de este miércoles

La crisis en el sistema de salud departamental se agudiza. Desde las cero horas de este miércoles, los trabajadores en salud iniciarán un paro indefinido en demanda del pago del bono de vacunación, cuyo desembolso debía realizarse el pasado 6 de julio y que, hasta la fecha, no se ha concretado.

Robert Hurtado, representante de los trabajadores, informó que este martes aún se atenderá a la población hasta las 16:00 o 17:00 horas, pero a partir del miércoles se suspenderán completamente las actividades.

“No nos han efectivizado el bono de vacunación. Lamentablemente estamos perjudicando a la población, pero no tenemos otra alternativa”, señaló.

Hurtado acusó a las autoridades de la Gobernación de manejar de forma irresponsable los recursos asignados para este pago. “Se han farreado 28, 29 millones de bolivianos, perjudicando a la población. Con un mes de anticipación estuvimos peregrinando a la Gobernación para buscar una solución, pero no ejecutaron el pago”, denunció.

Además, explicó que se espera que la Confederación de Trabajadores en Salud presente un anteproyecto de ley, ya aprobado, para que los fondos sean transferidos al Ministerio de Salud y se efectivice el pago.

“Si no hay plata, vamos a seguir perjudicando, y el paro no será de 3 o 4 días, sino hasta que nos cancelen”, advirtió.

Mientras tanto, la población se enfrenta a la inminente suspensión de servicios médicos en hospitales y centros de salud, en medio de una crisis que amenaza con prolongarse indefinidamente.

