"Decidió tener al bebé": Niña de 11 años fue violada por su padrastro y tiene 7 meses de embarazo

Santa Cruz, Bolivia

Una menor de 11 años está embarazada, tiene 7 meses de gestación, tras haber sido víctima de violación por parte de su padrastro en el municipio de Santa Rosa del Sara, en el departamento de Santa Cruz. Debido a lo avanzado de la gestación no podría practicarse la interrupción.

La menor dio a conocer que fue víctima de abuso sexual a su maestra, se realizó la denuncia y el acusado fue sentenciado a 30 años sin derecho a indulto, se sometió a un procedimiento abreviado. El representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Santa Rosa, Alfredo Rodríguez, indicó que tuvieron conocimiento del caso el pasado 4 de marzo.

"Se tiene conocimiento de este hecho a través de una denuncia escrita que se hace llegar de la Dirección Distrital de Educación de nuestro municipio, se tuvo conocimiento por medio de una maestra de aula de una unidad educativa de una comunidad (a tres horas de Santa Rosa), donde reside la víctima. En primera instancia señala que había una niña con síntomas de embarazo (...) Luego de que la niña fuera entrevistada por la psicóloga se corroboró que fue agredida sexualmente", indicó Rodríguez.

Son 28 semanas de gestación, por tal motivo la niña fue derivada a la Maternidad Percy Boland, donde los galenos le realizaron la evaluación. "Es preocupante la situación de la niña, tiene sólo 11 años. Las valoraciones correspondientes deben ser realizadas por los médicos", remarcó.

Recordemos que en el Código Penal Boliviano fue aprobado y dispuso en su artículo 266 Interrupción Legal del Embarazo (ILE), cuando éste sea consecuencia de una violación, de estupro o de incesto. También procede para evitar peligro o riesgo a la vida o la salud de la mujer embarazada.

"La niña decidió tener al bebé, pero será riesgoso el embarazo. Los médicos respetaron la decisión de la menor, al momento todo marcha bien. El bebé se encuentra en buen estado de salud (...) Me enteré cuando estaba en una reunión del pueblo, la semana pasada. No me dí cuenta, no me dijo nada, nunca me contó nada (...) Mi hija está asustada con todo lo que pasó, trabajaba todo el día al chaco", declaró la madre de la pequeña.

La madre volverá a su comunidad, tiene dos hijos de 9 y 13 años. "Ayer la quisieron operar, pero ella no quiso (...) Mamá me quieren hacer cosas malas me dijo, no quería que mataran al bebé, esperaré a que nazca, me dijo mi hija (...) Mi hijo mayor me pidió que la cuidemos a su hermana, está molesto por lo que pasó, tiene que pagar por lo que hizo me dijo", aseguró la progenitora.