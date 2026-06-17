Defensoría denuncia obstáculos para investigar agresión a una estudiante

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia denunció que no pudo acceder a información sobre un caso de agresión entre estudiantes registrado en la unidad educativa 24 de Septiembre, en la zona de la Mutualista.

La jefa de la Defensoría, Daniela Hurtado, informó que la institución tomó conocimiento del hecho a través de videos difundidos en redes sociales y que un equipo se trasladó hasta el establecimiento educativo para recabar información.

Según explicó, pese a haber sido recibidos por la directora del colegio, no lograron obtener información sobre lo sucedido. “Como Defensoría, se nos ha negado el acceso a la información dentro de la unidad educativa”, afirmó Hurtado.

La autoridad indicó que solicitó sostener una conversación en un ambiente privado para resguardar la confidencialidad de los adolescentes involucrados, pero el pedido no fue aceptado.

“La misma quiso hablar sobre la situación delante de terceras personas, por lo cual nosotros le pedimos que podamos hablar en un lugar privado. La misma se negó justamente a brindar la información”, manifestó.

Ante esta situación, la Defensoría presentó solicitudes ante la Dirección Distrital y la Dirección Departamental de Educación para acceder a los antecedentes del caso y determinar si corresponde iniciar un proceso por violencia entre pares.

“Estamos a la espera de la información para poder ver si como Defensoría iniciamos el proceso, en este caso de violencia entre pares”, sostuvo Hurtado.

La funcionaria agregó que existen versiones que señalan que las adolescentes involucradas habrían enfrentado situaciones de violencia anteriormente, aspecto que deberá ser confirmado durante la investigación.

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