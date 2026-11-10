Doria Medina: “La movilización del pueblo boliviano detuvo el continuismo de Evo”

El empresario y político Samuel Doria Medina recordó este martes los siete años de la renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia, ocurrida en 2019, y destacó las movilizaciones ciudadanas que marcaron el final de sus casi 14 años de gobierno.

A través de una publicación en sus redes sociales, Doria Medina sostuvo que la movilización popular frenó el continuismo de Morales, a quien acusó de haber vulnerado la Constitución para buscar una reelección sin límites.

“Un día como hoy, hace siete años, la movilización del pueblo boliviano detuvo el continuismo de Evo Morales, que había violado la Constitución y puesto de rodillas al Estado para reelegirse sin límite alguno”, escribió.

El político consideró que la ciudadanía movilizada defendió la democracia y permitió mantener la alternancia y las libertades en el país. También cuestionó el papel del Tribunal Constitucional en el proceso que permitió la repostulación de Morales.

En su mensaje, Doria Medina recordó que Morales no pudo permanecer en el poder debido al rechazo ciudadano y señaló que ese momento marcó el inicio del fin del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“¿Por qué Evo no pudo quedarse para siempre, como quería? Porque Bolivia dijo No”, expresó.

Asimismo, sostuvo que el 10 de noviembre de 2019 debe servir como una advertencia para quienes pretendan manipular el voto, desconocer la alternancia o incurrir en prácticas autoritarias.

Plantea eliminar la reelección continua

En la parte final de su publicación, Doria Medina se refirió a la reforma constitucional pendiente y expresó su esperanza de que incluya la eliminación de toda forma de reelección continua.

El empresario planteó recuperar la antigua filosofía constitucional del país y cuestionó los cambios introducidos durante la Asamblea Constituyente.

“Sé que pido mucho, pero no pierdo la esperanza de que la reforma constitucional que está pendiente incluya la eliminación de toda forma de reelección continua”, publicó. El mensaje concluyó con la frase: “Morir antes que esclavos vivir”.