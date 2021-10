EEUU invertirá más de 600 millones de dólares para distribuir vacunas en el mundo

Cargando...

Para combatir la inequidad de acceso a las vacunas en el planeta, y competir con el programa de financiamiento para la infraestructura en el mundo de China, la administración Biden ha creado el DCF (la organización internacional para el desarrollo de corporaciones y finanzas, por sus siglas en ingles). A través de esta organización, el gobierno de los Estados Unidos se ha comprometido a invertir más de 600 millones de dólares en actividades relacionadas a la vacuna.

David Marchick, del DCF, está al frente de los viajes internacionales que la administración está haciendo para determinar el curso de acción. Esta semana, estarán en India y Sudáfrica para ver cómo ayudarlos. Allí visitará tres fábricas de vacunas en las que Estados Unidos encargaría 2 mil millones de dosis para finales de 2022.

“Estamos intentando crear centros de producción y desarrollo de la vacuna, algo así como lo que Sillicon Valley es para la tecnología”, declaraba Marchick antes de salir de viaje.

Tras reunirse con ministros de salud, Marchick visitará en Sudáfrica el laboratorio Aspen Pharmacare, que está produciendo la vacuna de Johnson & Johnson y Biovac Institute, en Ciudad del Cabo, donde se está manufacturando la vacuna de Pfizer.

En India la inversión será aún mayor. El DCF va a construir una fábrica en la que piensan manufacturar mil millones de dosis.

“Lo que hemos aprendido en la pandemia es que necesitamos producir más, necesitamos tener una cadena de distribución más sólida y diversificada. Por eso queremos que haya producción local en distintos países”, agregaba Marchick.

Los expertos calculan que se necesitan 11 mil millones de dosis para que el 70% de la población mundial esté vacunada. Los Estados Unidos es el país del mundo que se ha comprometido a donar la mayor cantidad de vacunas. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha criticado al país por acumular vacunas para su población, e incentivar una tercera dosis cuando en muchos lugares del mundo no se ha colocado una primera dosis.

El objetivo de la Organización Mundial de la Salud es lograr que el 40% de la población en cada país del mundo esté vacunado para finales de este año. Pero difícilmente esto se logrará en lugares como África, donde solo el 5% de la población ha sido inoculado hasta ahora.

Marchick aseguró que la administración entiende este desafío por eso quieren producir al menos 500 millones de dosis en África para los africanos.

“Si no tenemos más lugares de manufactura de la vacuna en África, el continente seguirá dependiendo completamente de las empresas en el exterior, para quienes África es una porción mínima de su negocio. Por lo tanto servirle a este continente no está entre las prioridades, ni siquiera entre los objetivos de mediano plazo”, argumentaba John Simon, ex embajador estadounidense ante la Unión Africana bajo la administración de George W. Bush, quien apoya las acciones del actual gobierno estadounidense.