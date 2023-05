El poderoso discurso de Shakira en los Billboard: “Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no”

Miami, Estados Unidos

La artista colombiana Shakira fue homenajeada en la primera edición de los Billboard 'Mujeres Latinas en la Música' como "Mujer del Año" por su trayectoria e indiscutible éxito tras el lanzamiento de una serie de canciones en las que expresó lo que vivió en el difícil proceso de separación de su expareja y padre de sus dos hijos, el futbolista español Gerard Piqué.

Ante una multitud que no paró de clamar por la estrella colombiana en el Watsco Center de Miami, Shakira — ataviada en un vestido negro corto y ajustado — fue tan sincera en sus palabras como lo ha sido en sus canciones recientes. Al subir al escenario ambos artistas se dieron un fuerte abrazo. Entonces, la intérprete de "Monotonía" dio un discurso totalmente empoderador.

“Ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida y he sentido más que nunca, lo que es ser mujer. Es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Creo que hoy somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser. ¿A qué mujer no le ha pasado? Que por buscar la atención, el cariño, la aprobación del otro se ha olvidado de sí misma. A mí me ha pasado más de una vez”, comenzó diciendo la colombiana.