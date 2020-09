El polémico bikini que usó Adele

Cargando...

La cantante de Someone Like You, de 32 años, provocó una enorme reacción cuando publicó una foto de ella en bikini durante el fin de semana, que mostró su increíble pérdida de peso.

La imagen causó una gran controversia porque optó por lucir un bikini con estampado de la bandera de Jamaica y su cabello en nudos bantú en honor al cancelado Carnaval de Notting Hill, que tiene sus raíces en la cultura caribeña.

Sus seguidores en las redes sociales parecen no aceptar su espectacular cambio de aspecto, que queda patente en su última fotografía.

Tomada en el jardín de su mansión de Beverly Hills en Los Ángeles, Adele aparece con un top de bikini con la bandera de Jamaica y mallas de cintura alta, dejando ver su increíble cambio físico y un abdomen completamente plano y perfecto. El motivo de la imagen: participar en el carnaval de Notting Hill en Londres, que este año se celebra de forma virtual por la pandemia. "Feliz lo que sería el Carnaval de Notting Hill en mi amado Londres", escribe.

La cantante completó su look carnavelero con unas plumas y un recogido afro con pequeños moñetes. Y si su nueva figura levanta ampollas (¿o será envidia?), su peinado ha levantado los vientos del orgullo racial y hay quien la acusa de apropiarse de la "cultura negra". "Adele pierde peso y dice que es hora de su era de apropiación cultural", "Si no has entendido bien la apropiación cultural, mira la última publicación de Adele en Instagram. Debería ir a la cárcel sin libertad condicional por esto", la atacan encendidos algunos de sus seguidores.

No obstante, también hay quien la defiende: "Esa gente está loca, solo quiere mostrar su épica pérdida de peso", "Los afroamericanos están tratando de cancelar a alguien (Adele) por apropiación cultural en nombre de los caribeños nuevamente", "Siendo jamaicano, Adele no me presiona. Nos encanta que la gente quiera ser nosotros si no te has dado cuenta"...

Pero cuestiones de raza aparte, no son las únicas críticas que recibe la cantante tras adelgazar; también la acusan haber perdido identidad. "¿Es Adele o Katy Perry?", preguntan mordaces. Lo cierto es que ella, aunque duela a alguno, además de guapa parece estar feliz de lo que ha conseguido. Y con motivo: "Es como si acabara de entrar en mi cuerpo por primera vez", ha declarado.