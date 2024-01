En 2023 hubo 185 bloqueos, con un daño económico de $us 100 millones por día

Santa Cruz, Bolivia

Este jueves, 18 de enero, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) presentó los resultados de una investigación y develó que, durante 2023, se registraron 185 puntos de bloqueos en Santa Cruz con 211 días de afectación, generando un daño económico de 100 millones de dólares diarios a nivel nacional. Además, estas medidas de presión dañaron la imagen externa del país.

De esta forma, dieron a conocer los resultados de un trabajo de investigación realizado por la UNICOM del IBCE, sobre los bloqueos sufridos por Santa Cruz el pasado año, con datos obtenidos a partir de la recopilación exhaustiva de notas de prensa por medios impresos y digitales, y reportes ciudadanos desde el lugar de los hechos.

"El 2023 fue un año duro para la economía del país, y los bloqueos son parte de la explicación de su bajo desempeño al afectar dos derechos fundamentales: el derecho a la libre circulación y al trabajo. Santa Cruz, el bastión económico, productivo y exportador de Bolivia, fue foco de los conflictos que aquejaron a Bolivia , con lo cual perdimos todos. Cualquiera sea la motivación y cualquiera sea el bloqueador, todo bloqueo no hace sino, bloquear nuestras posibilidades de desarrollo"

En ese sentido, el IBCE apuntó que se debe combatir la pobreza en base a la inversión, producción, exportación y sustitución competitiva de importaciones, "para lo cual la paz social resulta imprescindible". Además, brindó tres recomendaciones:

1) Extremar esfuerzos para evitar nuevos conflictos

2) Gestionar con prontitud aquellos que estén en curso

3) Sancionar a quienes causen daño a productores, exportadores, importadores, transportistas, comerciantes, consumidores y la ciudadanía, recordando que, cuando se habla del derecho al libre tránsito y al trabajo, estamos hablando de derechos humanos.

"Cuando hay bloqueos sufren los productores, suben los precios y se afecta la economía del consumidor; en el comercio exterior, las exportaciones quedan varadas, se presentan sobrecostos, hay pérdida de mercados y los exportadores deben pagar multas por incumplimiento; igualmente, los importadores, al no poder entregar sus mercaderías en el país; ni qué decir del transporte nacional e internacional de carga o de quienes no pueden trabajar con normalidad para generar ingresos y afrontar sus necesidades; el perjuicio que origina cualquier bloqueo, al final del día, afecta a todos los bolivianos. Gracias a los bloqueos, el PIB del país creció apenas un poco más del 2% al primer semestre del 2023, y la exportación cayó 2.500 millones de dólares hasta octubre, paradójicamente, cuando lo que más necesitamos son dólares ”, comentó Rodríguez.

Rodríguez explicó que las pérdidas cuantitativas dependen del número de puntos de bloqueo y de la duración de las interrupciones de los caminos.

Por otra parte, el gerente expresó su preocupación por que se está comenzando mal el año 2024, debido a que ya se registraron casi 10 bloqueos; esto afectará las proyecciones de crecimiento, mucho más cuando se anuncia un bloqueo indefinido desde el lunes por parte de organizaciones sociales afines al 'evismo'.

“Según datos de la UNICOM del IBCE, en lo que va del año, se han dado ya 8 puntos de bloqueo y 9 días de caminos afectados en Santa Cruz. Bloquear no es la mejor noticia para un país que lo que precisa con urgencia es exportar y atraer capitales; lamentablemente, no nos ayuda el mostrarnos a nivel internacional como un país no confiable para invertir y hacer negocios”, lamentó.