La sargento segundo Eva Mendoza, instructora de paracaidismo con dos años de experiencia en el Centro de Instrucción de Tropas Especiales (CITE), permanece en terapia intensiva luego de sufrir un grave accidente durante un salto militar. Mientras su estado de salud es crítico y el diagnóstico reservado, la familia denuncia la falta de información oficial y exige que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) cubran el 100% de los gastos médicos.

El padre de la militar, Sebastián Mendoza, llegó desde La Paz para acompañar a su hija y expresó la desesperación que viven: “Yo estuve de viaje y apenas llegué a Cochabamba me vine directo a verla, pero hasta ahora nadie me informa con claridad cómo está mi hija. En Cossmil me dicen que cubrirán un 90% de los gastos, pero mi hija no estaba de vacaciones ni haciendo un salto recreativo, estaba cumpliendo funciones. ¿Por qué no quieren hacerse cargo del 100% si fue en servicio?”, cuestionó.

La familia asegura que no solo enfrentan la angustia por el delicado estado de salud de la sargento, sino también la incertidumbre económica.

Familia de la sargento Eva Mendoza exige respuestas tras accidente en paracaídas. Foto: Red Uno

Familia de la sargento Eva Mendoza exige respuestas tras accidente en paracaídas. Foto: Red Uno

“Somos de escasos recursos, yo soy chofer y mi hija nos ayudaba económicamente. Ahora estamos gastando en alojamiento, comida y medicamentos. Encima nos dicen que debemos comprar insumos por nuestra cuenta. ¿Cómo vamos a hacer? Ella siempre fue de las mejores, ayer mismo debía ser condecorada por su trabajo como instructora”, agregó Mendoza.

A más de 24 horas del accidente, el silencio de las autoridades militares es absoluto. Ni el Comando de las FF.AA., ni el Ministerio de Defensa, ni el CITE emitieron un comunicado oficial explicando las circunstancias del hecho o informando sobre la situación de la sargento. Tampoco se aclara por qué no se encuentra internada en un hospital militar como Cossmil y permanece en un centro de salud privado.

“Lo peor es que nadie informa nada. Vamos a Cossmil y cierran las puertas, nadie contesta. No hay ni un comunicado para decir si se está investigando lo ocurrido. Mientras tanto, mi hija lucha por su vida y nosotros no sabemos qué va a pasar ni quién va a responder”, denunció el padre.

La familia insiste en que se garantice la cobertura total de los gastos médicos y se dé a conocer la verdad de lo ocurrido. Mientras tanto, la sargento Eva Mendoza sigue debatiéndose entre la vida y la muerte en una sala de terapia intensiva, en medio de preguntas que aún no tienen respuesta.

Mira la programación en Red Uno Play