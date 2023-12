Familia torturada en el Trópico denuncia desaparición del hermano de la víctima

Cochabamba, Bolivia

La familia que fue torturada en el Trópico cochabambino asegura vivir con temor y ahora desconocen el paradero del hermano de la víctima, contaron a la Red Uno y pidieron resguardar sus identidades por seguridad, ante posibles represalías del corregidor de San Francisco, en Villa Tunari (Cochabamba).

“Quisiera que me ayuden a encontrar a mi hermano, estoy preocupada por él, no puedo comunicarme (…) ¿Quién sabe a él lo agarraron o algo le hicieron? No puedo dormir, sin saber de mi hermano, sigo asustada”, relató una de las víctimas.