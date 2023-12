"¡Tuvimos que escapar!": Noche de terror y tortura para una familia en el Trópico de Cochabamba

Cochabamba, Bolivia

Una familia vivió una verdadera pesadilla, luego de que se convirtieran en el blanco de una cruel tortura. De acuerdo a sus declaraciones fue el corregidor de San Francisco en Villa Tunari, su verdugo.

“¡Por favor! No me lo van a matar les dije, porque entraron con chulos” , “Apagaron las luces, me golpearon, a mi pareja también la golpearon puro hombres. De ahí directo al calabozo me llevaron” , contó la pareja que escapó del Trópico.

La dramática situación y calvario inició porque firmaron un acta, eso bastó para que esta familia viviera lo impensable, a manos del corregidor de San Francisco identificado como Wilfredo L. M.

“Con manilla me pusieron atrás mi mano, ya estaba todo preparado, me colgaron al techo con pita (…) Fuimos golpeados, nos dijeron tienen que levantar la denuncia, tienen que levantar la denuncia” , relató una de las víctimas.

La pareja se negó a pagar Bs. 16 mil que les pidieron, llegaron a pedir ayuda hasta Seguridad Ciudadana, pero de acuerdo al relato fueron objeto de burla. “Se me ha reído, que se hacen la burla de las organizaciones. Esto es su pueblo de Evo”, dijo.

Tuvieron que escapar del Trópico porque temían por sus vidas, les quitaron su casa un vehículo que era usado por la mujer para trabajar. La fémina relató que sufrió toques impúdicos por parte del corregidor, cuando la llevaron al calabozo.

“Dentro de mi casa me golpearon y llevaron donde el corregidor, mi esposo estaba colgado del techo (…) No puede quedar así lo que nos han hecho. Yo no puedo olvidar lo que me hicieron, a la entrada al calabozo me dijo ‘podemos arreglar de otra forma’ y me tocó todo mi cuerpo”, es parte del crudo relato.