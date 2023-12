Niños de un club deportivo esperaron más de 7 horas su vuelo en el aeropuerto de Tarija

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Padres de familia de la delegación “Metegol” (sub-12 y sub-14) hicieron llegar un video hasta la Red Uno para denunciar y mostrar su molestia, porque los pequeños jugadores que asistieron a un Torneo Internacional de Fútbol en Tarija tuvieron problemas con la línea aérea para retornar.

“Inicialmente nos indicaron que el vuelo sería a las 19:30, pero nos cambiaron la hora para las 20:30, justamente por un retraso. Y ahora son las 22:06, todavía no embarcamos seguimos esperando, nos dieron un refrigerio como aliciente (…) Como club “Metegol” nos vemos perjudicados, estamos haciendo fila para un refrigerio a las 22:00 y nada del vuelo”, dijo molesto el entrenador de los niños.

Los padres de familia de la delegación de Cochabamba se encontraban en el Aeropuerto “Jorge Wilstermann”, esperando el arribo de sus hijos desde la ciudad de Tarija, pero se enteraron que surgió un problema con la línea aérea en Tarija.

“Son niños los que están allá, necesitamos respuestas, ustedes no pueden tomar decisiones, nosotros somos los padres”, eran las voces de algunos padres. Por un momento, la molestia creció al no saber nada y no tener explicaciones y los padres trataron de ingresar a la zona de preembarque de la terminal aérea.

“Estamos esperando desde las 20:00 a que lleguen los niños, la empresa no da respuesta, primero sólo nos dijo del retraso y ahora no dicen nada”, dijo una madre. “Somos papás de la selección de fútbol, nuestros hijos salieron campeones, pero su vuelo se fue postergando y hasta ahora no nos brindaron alguna explicación (…)”, aseguró con inquietud otro padre.

El encargado de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) indicó que el vuelo tuvo un problema por mantenimiento de la aeronave, no programado.

“El vuelo estaba programado para las 19:25 de Tarija a Cochabamba, reportaron mantenimiento no programado y debía seguir su ruta a Santa Cruz. El avión no fue liberado hasta las 22:00 horas, tenían un plan B que era enviar una aeronave para recoger pasajeros (…)”, dio a conocer el encargado de turno de la ATT.

Luego de varias horas de espera arribaron los niños, fueron recibidos con aplausos, felicitaciones por parte de los progenitores e incluso sus mascotas quienes esperaron por varias horas su llegada.

Los menores llegaron casi a las tres de la madrugada, con más de siete horas de retraso, llegaron los menores. “Ni siquiera la Defensoría de la Niñez y Adolescencia se hizo presente. Fueron varias horas de espera, habían otros pequeños que estaban llorando”, fueron los comentarios de los padres.

Una situación similar se vivió en el aeropuerto de Viru Viru, donde los padres reaccionaron molestos e indignados por la demora, que a un principio no tuvo explicación.

