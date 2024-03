"Fue su padre": Encuentran a dos niños sin vida en su casa en El Alto

El Alto, Bolivia

Un caso de doble infanticidio se investiga y consterna en la ciudad de El Alto, donde la mañana de este martes 5 de marzo, dos hermanitos fueron encontrados sin vida.

Los menores de 3 y 5 años estaban en su domicilio en la Av. Panorámica, altura "antenas" del Distrito 1.

"Esta mañana recibí una llamada de mi cuñada, la mamá de los bebés, aproximadamente a las 6 de la mañana. Me dijo que el papá de los chicos, César, vino y les mató a las wawas. Me sorprendí, me levanté y corrí a la casa", contó totalmente acongojado el tío de las víctimas.