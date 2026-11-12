La Gobernación de Santa Cruz, en alianza con la ONG EduServer, lanzó una nueva convocatoria del programa Joven Cruceño Bilingüe, que ofrecerá 300 becas para jóvenes interesados en aprender idiomas extranjeros y fortalecer su formación académica.

La oferta contempla 30 becas completas y 270 parciales para estudiar inglés, francés, portugués, alemán, chino mandarín, coreano, italiano y japonés.

La iniciativa está dirigida a personas de entre 16 y 35 años que residan en el departamento de Santa Cruz.

Durante el lanzamiento, la vicegobernadora Paola Aguirre destacó la importancia de generar oportunidades de capacitación para la juventud, especialmente frente al contexto económico que atraviesa el país.

“Apostar por la inversión en la formación de capital humano es estratégico”, afirmó, al recordar los resultados positivos alcanzados en la primera versión del programa.

Por su parte, Luis Aguilar, coordinador general de EduServer, informó que el proceso de selección de los beneficiarios se desarrollará entre el 26 de noviembre y el 3 de diciembre.

Los jóvenes que deseen participar pueden comunicarse al número 781-55945 para recibir información e ingresar a los grupos habilitados para la orientación. Los requisitos, plazos y demás detalles también serán difundidos a través de los canales oficiales de la Gobernación.

A su turno, la directora departamental de Gestión Educativa, Kessia Cabello, invitó a los jóvenes que cumplan con los requisitos a presentar sus postulaciones y aprovechar esta oportunidad de formación, impulsada mediante el trabajo conjunto entre la Gobernación y EduServer.