Gobierno activa pago de Renta Dignidad con apoyo de las Fuerzas Armadas

El Gobierno nacional, mediante el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, inició el pago de la Renta Dignidad y el Bono Pepe en distintos puntos del país, con el objetivo de garantizar que los adultos mayores de zonas alejadas puedan acceder a este beneficio.

Adultos mayores reciben su renta dignidad

Para este operativo fueron desplegados 500 efectivos militares, 66 unidades pagadoras y 156 puntos de atención, principalmente en comunidades donde no existen entidades financieras.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, destacó que la entrega de este beneficio representa un reconocimiento del Estado a las personas adultas mayores que contribuyeron al desarrollo del país.

Foto: Ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, presente durante la entrega de la Renta Dignidad. Ministerio de Defensa.

“La Renta Dignidad representa el reconocimiento y la gratitud del Estado hacia quienes dedicaron su vida al trabajo y al desarrollo del país”, afirmó la autoridad.

El pago se realiza en cumplimiento del Decreto Supremo N.º 29400 y busca acercar los servicios estatales a poblaciones que tienen dificultades de acceso por distancia o falta de infraestructura financiera.

Foto: Efectivos militares en compañía de los beneficiarios de la Renta Dignidad. Ministerio de Defensa.

Las Fuerzas Armadas señalaron que continuarán con el despliegue nacional para garantizar que los beneficiarios reciban este apoyo económico de manera oportuna.

Fuente: Ministerio de Defensa.

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