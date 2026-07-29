Gobierno activa pago de Renta Dignidad con apoyo de las Fuerzas Armadas

Más de 500 efectivos y 156 puntos de atención fueron habilitados para llegar a comunidades alejadas del país.
29/07/2026 11:25
Escuchar esta nota
El Gobierno nacional, mediante el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, inició el pago de la Renta Dignidad y el Bono Pepe en distintos puntos del país, con el objetivo de garantizar que los adultos mayores de zonas alejadas puedan acceder a este beneficio.
Adultos mayores reciben su renta dignidad
Para este operativo fueron desplegados 500 efectivos militares, 66 unidades pagadoras y 156 puntos de atención, principalmente en comunidades donde no existen entidades financieras.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, destacó que la entrega de este beneficio representa un reconocimiento del Estado a las personas adultas mayores que contribuyeron al desarrollo del país.
“La Renta Dignidad representa el reconocimiento y la gratitud del Estado hacia quienes dedicaron su vida al trabajo y al desarrollo del país”, afirmó la autoridad.
El pago se realiza en cumplimiento del Decreto Supremo N.º 29400 y busca acercar los servicios estatales a poblaciones que tienen dificultades de acceso por distancia o falta de infraestructura financiera.
Las Fuerzas Armadas señalaron que continuarán con el despliegue nacional para garantizar que los beneficiarios reciban este apoyo económico de manera oportuna.
Fuente: Ministerio de Defensa.
Mira la programación en Red Uno Play