Gobierno impulsa acciones contra trabajo infantil y delitos digitales

En Bolivia, la situación de niños y niñas expuestos a trabajos peligrosos y delitos en entornos digitales vuelve a encender las alertas, mientras el Gobierno impulsa nuevas medidas para reforzar su protección.

La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Jessica Echeverría, informó sobre la implementación de una nueva reglamentación vinculada a la Ley 1636, orientada a combatir la violencia sexual digital contra menores.

“Lo que queremos es proteger el derecho de los niños a una vida libre de violencia, especialmente frente a delitos que se cometen a través de redes sociales”, explicó la autoridad.

En ese contexto, destacó los resultados del operativo nacional “Roma 1”, ejecutado junto al Ministerio Público, que dejó 10 personas aprehendidas y siete arrestadas por delitos vinculados a la niñez.

La nueva normativa busca sancionar con mayor rigor la producción, difusión y consumo de material que registre abuso sexual infantil, así como la exposición de menores a contenidos de carácter sexual.

“Se establecen penas que pueden llegar entre 15 y 20 años de cárcel en casos de producción de este tipo de material”, detalló.

Además, la autoridad señaló que el país encara una agenda integral denominada “Bolivia con la niñez”, que involucra a diferentes órganos del Estado en la protección de los derechos de los menores.

Entre los compromisos asumidos, se encuentra garantizar el derecho a la identidad, impulsado por el órgano electoral, así como agilizar procesos de adopción mediante reformas coordinadas con el sistema judicial.

“El objetivo es que cada niño tenga una familia y que los procesos de adopción dejen de ser tan largos y burocráticos”, sostuvo.

Sin embargo, la problemática va más allá del ámbito digital. La viceministra también alertó sobre la situación de vulnerabilidad en hogares de acogida, donde se evidenciaron casos de maltrato infantil.

“Son niños que han sido abandonados o han sufrido violencia extrema. El Estado no puede ser indiferente”, manifestó.

En ese sentido, anunció que se exigirá a las nuevas autoridades subnacionales garantizar personal capacitado y con vocación para la atención de menores en situación de riesgo.

Echeverría remarcó que los operativos contra redes delictivas continuarán, en coordinación con instancias internacionales y plataformas digitales, para detectar y frenar estos delitos.

“Tenemos que ser los cuidadores de los sueños de los niños”, concluyó.

El panorama refleja avances en materia normativa y operativa, pero también evidencia los desafíos persistentes en la protección integral de la niñez en Bolivia.

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