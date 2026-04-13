Instalan reunión de emergencia en Cochabamba tras caída de aeronave en el trópico

En el aeropuerto internacional Jorge Wilstermann de Cochabamba, este lunes se activaron los protocolos de emergencia y se instaló una reunión urgente entre autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), ante la desaparición de una aeronave en el trópico cochabambino.

La aeronave CP-3243, que realizaba la ruta La Paz–Santa Cruz, El Trompillo, perdió contacto con la torre de control a las 08:47 de la mañana mientras se encontraba en fase de ascenso. Minutos después, alrededor de las 09:00, fue detectada realizando maniobras irregulares al norte del departamento de Cochabamba, antes de desaparecer del radar.

De acuerdo con el reporte preliminar de DGAC, el último registro del vuelo se ubicó a aproximadamente 76 millas de Cochabamba, en radial 045. Tras la pérdida de contacto, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) fue activado a las 09:54, iniciándose de inmediato las labores de búsqueda y rastreo.

Posteriormente, reportes preliminares señalaron que la aeronave habría impactado en una zona del trópico de Cochabamba aún no precisada. En respuesta, equipos de rescate de la Fuerza Aérea Boliviana fueron desplegados para iniciar operaciones de localización.

Informe Ministro

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó que a bordo de la aeronave viajaban únicamente dos personas: el piloto y el copiloto, descartando la presencia de otros pasajeros o autoridades.

Como parte del operativo de búsqueda, una aeronave militar K-8 despegó desde Cochabamba para apoyar en la localización del aparato siniestrado. Las labores se concentran en posibles áreas de impacto en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis) y la zona norte de Entre Ríos, en el trópico cochabambino.

Las autoridades mantienen una reunión permanente en el aeropuerto internacional Jorge Wilstermann mientras avanzan las operaciones de búsqueda y rescate, en medio de la alerta generada por la desaparición de la aeronave.



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