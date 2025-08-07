¡Intentó salvarla! Joven fue herido con un cuchillo por su madre al intentar evitar que se autolesione

El hecho se registró este miércoles en la zona Villa Adela de la ciudad de El Alto, donde un joven de 24 años resultó con una herida abierta en el cuello, al intentar evitar que su madre se autolesionara con un cuchillo, según el reporte policial.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de El Alto, coronel Yoshiro Armendia, explicó:

“La mujer llegó a herirlo a la altura del cuello. Esa persona se dirigió a oficinas de la Policía Boliviana para informar sobre la actitud de su madre”.

Según el jefe policial, el personal de patrullaje acudió al domicilio y, al constatar que la mujer se encontraba encerrada en el baño portando un cuchillo, se procedió con la intervención correspondiente.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la mujer habría intentado autolesionarse debido a problemas presuntamente de orden mental y económico. Por ello, se solicitará una evaluación médica y psicológica.

El caso ya fue puesto en conocimiento del Ministerio Público.

