Policía de Santa Cruz anuncia despliegue de más de 5.000 efectivos para las elecciones

El Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz indicó que ya tiene el plan de seguridad para el día de las elecciones generales, domingo 17 de agosto.

"Desde hace mucho tiempo en coordinación con el Tribunal Electoral Departamental (TED) y otras instituciones como las Fuerzas Armadas, ya se ha venido trabajando en un plan con miras al proceso electoral, ya que estamos prácticamente a días", indicó Rolando Rojas, Comandante Departamental de la Policía.

Informó que se llevaron a cabo una serie de actividades, principalmente, relacionadas con la custodia del material electoral. "Existe toda una cadena de custodia que ha sido plenamente coordinada con la participación de la Policía y las Fuerzas Armadas, que pretende brindar la mayor seguridad en el traslado y custodia de este material previo al día de las elecciones, durante el proceso y posterior a la conclusión del mismo", detalló Rojas.

Asimismo, comentó que se tienen dispositivos de seguridad para recintos importantes, como los recintos electorales y el centro de cómputo, además de otras instancias dependientes del Órgano Electoral. "Ese día, se volcará prácticamente la totalidad del talento humano, más de 5.000 efectivos que van a estar dispuestos a brindar seguridad. También se tiene una cantidad importante de efectivos policiales designados al centro de cómputo", complementó.

