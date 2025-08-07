TEMAS DE HOY:
búsqueda de prófugo infractores

23ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Policía de Santa Cruz anuncia despliegue de más de 5.000 efectivos para las elecciones

El operativo incluye la custodia del material electoral y seguridad en recintos. La Policía trabaja en coordinación con el TED y las Fuerzas Armadas.

Milen Saavedra

06/08/2025 20:20

Policía garantiza seguridad para el día de las elecciones
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz indicó que ya tiene el plan de seguridad para el día de las elecciones generales, domingo 17 de agosto.

"Desde hace mucho tiempo en coordinación con el Tribunal Electoral Departamental (TED) y otras instituciones como las Fuerzas Armadas, ya se ha venido trabajando en un plan con miras al proceso electoral, ya que estamos prácticamente a días", indicó Rolando Rojas, Comandante Departamental de la Policía.

Informó que se llevaron a cabo una serie de actividades, principalmente, relacionadas con la custodia del material electoral. "Existe toda una cadena de custodia que ha sido plenamente coordinada con la participación de la Policía y las Fuerzas Armadas, que pretende brindar la mayor seguridad en el traslado y custodia de este material previo al día de las elecciones, durante el proceso y posterior a la conclusión del mismo", detalló Rojas.

Asimismo, comentó que se tienen dispositivos de seguridad para recintos importantes, como los recintos electorales y el centro de cómputo, además de otras instancias dependientes del Órgano Electoral. "Ese día, se volcará prácticamente la totalidad del talento humano, más de 5.000 efectivos que van a estar dispuestos a brindar seguridad. También se tiene una cantidad importante de efectivos policiales designados al centro de cómputo", complementó.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

Lo mejor de la gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

Lo mejor de la gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD