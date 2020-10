Iván Tellería no pudo ingresar a la alcaldía

Cochabamba, Bolivia

Iván Tellería, llegó hasta las oficinas de la Alcaldía del Cercado con la intención de ingresar, pero nadie le abrió las puertas y volvió al Concejo a informar sobre ello. Recordó a la población que José María Leyes tiene otras dos suspensiones de 30 días cada una pendiente en la justicia por recursos que presentó.

“Es mi obligación apegarme a la normativa, tanto nacional y como el reglamento del concejo municipal, que estoy cumpliendo. Hay una resolución que me nombra alcalde, vine a asumir el cargo que se me ha dado por 30 días (…) Cochabamba no merece estos espectáculos”, señaló.