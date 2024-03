Joven quedó embarazada tras ser víctima de violación; le negaron la interrupción y su agresor está libre

Santa Cruz, Bolivia

Un padre y su hija de 19 años que está embarazada producto de una violación peregrinan por justicia mientras el presunto violador está libre. El terrible hecho ocurrió en agosto del 2023 en la zona de Los Lotes, en Santa Cruz.

"Él me arrastró hacia la parte trasera, donde había un colchón", relató la víctima, quien en ese momento trabajaba como ayudante en una tienda de abarrotes. Según su testimonio, el agresor, dueño del lugar, la amenazaba constantemente, aprovechándose de su vulnerabilidad. "Siempre me amenazaba, diciendo que iba a meter a mi padre preso, que ellos tienen plata y me harán quedar mal y nadie me iba a creer", agregó.

La joven, después de sufrir repetidos ataques, se dio cuenta tres meses después de la primera agresión de que estaba en estado de gestación. Fue entonces cuando decidió denunciar el horrendo crimen ante las autoridades. "Desde que me enteré de que estaba embarazada por la violación, porque creía que estaba enferma, denuncié y hasta el momento no han hecho nada", enfatizó.

La tragedia se intensificó cuando la joven solicitó la interrupción de su embarazo, algo que le fue negado. Su padre reveló que, desesperada y abrumada por la situación, su hija intentó quitarse la vida. "Nunca estuvieron de acuerdo, mi hija le pidió a la fiscal y al juez pero nunca lo tomaron en cuenta", lamentó el padre, visiblemente afectado.

El presunto agresor fue puesto en libertad durante la audiencia cautelar, y las posteriores fechas para revocar esta decisión fueron frustradas por la ausencia de los juzgadores. "Pido justicia, porque el agresor está libre y tranquilo como si nada", clamó la joven.