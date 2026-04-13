Las barras de los candidatos calientan la previa fuera del set

Las inmediaciones Fexpocruz, donde se realizará hoy el gran debate por la Gobernación cruceña, se transformó en el epicentro del entusiasmo electoral durante las últimas horas del domingo. Cientos de simpatizantes se congregaron con pancartas y banderas para demostrar el respaldo masivo a sus respectivas opciones políticas.

El ambiente previo al ingreso de los candidatos estuvo marcado por un constante duelo de cánticos y música. Esta manifestación de apoyo popular refleja la importancia crítica que tiene esta cita televisiva para todo el electorado cruceño.

La transmisión oficial captura los momentos de mayor euforia antes de que los candidatos tomaran sus posiciones finales frente a las cámaras. El seguimiento informativo por televisión y redes sociales permitirá que este fervor ciudadano llegue a cada rincón del territorio nacional.

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