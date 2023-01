"Lo arrastraron por todo el piso y no puede ser que sigan libres", reprochó la madre del niño maltratado

Santa Cruz - Bolivia

La madre del niño de 3 años que fue amarrado de pies y manos a una silla en una guardería de Santa Cruz, pide a las autoridades que agilicen la aprehensión de las maestras identificadas como las agresoras y también a la directora, a quien la señala como cómplice.

La afectada reprochó la falta de celeridad en la aprehensión, considerando que ya fueron citadas a declarar, lamentó que aún haya avances en este proceso. La denuncia contra las trabajadoras de la guardería es por lesiones graves y gravísimas; además de delitos contra la salud pública.

"Me lo amarran, me lo tiran boca abajo al piso, lo jalonean del pie y lo arrastran por todo el piso. Quiero que estén de una vez en la cárcel, no puede ser que sigan libres, pido a las autoridades que las aprehendan", dijo la afectada nombrando a cada una de ellas y dando más detalles de lo que le hicieron al pequeño de 3 años.