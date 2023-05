"¡Me lo quería matar!": Brutal ataque de un perro pitbull mestizo a un can "chapi"

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Una mascota resultó gravemente herida cuando fue atacada por otro perro de raza pitbull terrier, todo quedó registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa como el can sale "disparado" de su casa y va directamente sobre el otro perro de raza "chapi".

El ataque duró dos minutos, la mascota agresora no suelta al perro más pequeño dejándolo con graves heridas, pese a los intentos de la dueña y los vecinos para intentar separar a los canes, esta situación no se pudo lograr. El agresivo pitbull zarandeaba con violencia al perro pequeño, todo ocurrió en la zona de Kanarrancho, en el municipio de Tiquipaya.

La dueña del perro "chapi" pide a los propietarios del pitbull cubrir los gastos veterinarios, la mascota tiene una pata inmovilizada, debido a las severas mordidas que sufrió, ocasionando heridas de gravedad. La mujer dijo este can es sumamente agresivo y ya mató a otro perro en la zona.

"Salió su Bull terrier y atacó al más pequeño provocándole perforaciones en la pata y toda la parte del cuello, lo agarró por dos a tres minutos. El perro fue directo a asesinarlo, cuando lo soltó lo llevamos directamente a la veterinaria, requería muchos antibióticos y analgésicos. Ahora la familia no se quiere responsabilizar", contó la dueña del perrito "chapi", llamado Linus.

Recordemos que el Pitbull terrier es una raza conocida por su fuerza, con una mordida de entre 17 y 23 PSI, siendo capaz de derribar sin problemas a presas más grandes. Ahora esta mascota tiene la parte izquierda del cuerpo afectada. "El ataque fue brutal, al grado de dejarlo casi inmovilizado a mi perrito, no podía pisar de ninguna pata por el dolor", añadió.

No pagarán los gastos de las curaciones

Los dueños del pitbull mestizo aseguraron que no pagarán los gastos veterinarios por lo ocurrido, señalaron que el can atacado estaba en la calle, dicen que su mascota no es agresiva, a pesar que las imágenes que mostraron todo lo contrario.

"El perro no estaba en la calle, mi can no lo hubiera atacado (…) No debe estar en la calle, si estuviera siempre en la calle, yo me hago cargo. Es la primera vez que pasa esto, el otro perro siempre viene aquí a molestar, los canes pequeños siempre son más peleoneros y bulliciosos (…) Si quiere denunciarnos, que lo haga de por las vías correspondientes", declaró la propietaria del pitbull.

Fueron notificados

Personal de Zoonosis de Tiquipaya notificó a la dueña del can agresor, para que declare sobre lo ocurrido y asuma los gastos de veterinario del perro atacado. Estos deberán presentarse el día lunes, para hablar de este caso que ocurrió en vía pública.

"Se trata de un perro considerado de raza peligrosa, se ha pedido la tarjeta de vacunación antirrábica y los demás requisitos, registro del can, autorización de crianza. Lamentablemente esos documentos no fueron facilitados por la propietaria", remarcó la responsable de Zoonosis, Rosaicela Cruz.

No pudieron llevarse a este perro hasta la unidad, porque la familia no permitió el ingreso de personal de Zoonosis. Vecinos de la zona de Kanarrancho señalan que el pitbull mestizo es agresivo con otros canes, piden que sus dueños eviten que salga a la calle por precaución y seguridad de los vecinos.