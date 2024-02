"Medidas asumidas tardarán 6 meses para generar dólares", según empresarios y analistas

Cargando...

Santa Cruz

Sectores y expertos realizaron una lectura positiva sobre el acuerdo económico entre el gobierno y los empresarios privados. Aunque aseguran que, se tardará hasta 6 meses para ver algunos resultados, servirán para aliviar la escasez de dólares en el país.

Oscar Mario Justiniano, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz afirmó que “fijar una banda con un piso y un techo en las comisiones bancarias, tiene que ir articulado con la captación de los dólares a través de la liquidación (en la banca privada), de los dólares de exportación”.

El empresario informó que, con respecto a la emisión de bonos se espera que se capten unos $us 10.000 millones que se encuentran circulando fuera del sistema financiero.

De igual manera, desde el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (Ibce), aseguraron que si bien, las medidas asumidas ayudarán en la captación de dólares, esto no será de manera inmediata.



“Exhortamos al gobierno boliviano a que se anime, de una vez por todas, a que la biotecnología se pueda utilizar de forma plena en el agro del país para mejorar los rendimientos, aumentar la producción y bajar los costes de producción”, señaló Gary Rodríguez, gerente general del Ibce.

Según el Ibce, en el año 2005, Bolivia exportaba 1.000 toneladas de carne bovina, hamburguesas, generando $us 2 millones. “Cuando se abrió el mercado externo de China en 2018, la curva de crecimiento se disparó, incluso durante la pandemia exportamos $us 70 millones, mientras que el año 2022, subió a $us 187 millones, terminando en el 2023 con $us 190 millones”, explicó Rodríguez.

Claudia Pacheco, presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, indicó que el éxito de las medidas se verán reflejados en un lapso de 4 a 6 meses, sin embargo destacó que se debería introducir la biotecnología para aumentar los niveles de producción.

Entre tanto, Álvaro Ríos, experto en Hidrocarburos, destacó que las medidas como ‘la subasta de diésel y el permitir que las empresas puedan importar su propio diésel’ será un gran alivio para las arcas del Estado.



“Será un gran alivio para compensar el agujero energético. Tenemos que exportar entre $us 700 a $us 800 millones anuales para compensar la caída de las exportaciones y el aumento de las importaciones hasta el 2033”, sostuvo el analista en hidrocarburos.