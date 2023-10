"Mi mamá llegó con dolor al banco, pero no les importó", contó la hija de Doña Camila

Santa Cruz, Bolivia

La familia de la adulta mayor que llegó al banco con paramédicos y oxígeno para cobrar su renta de Jubilación, indicó que no encontraron otra solución para poder hacer el cobro ya que necesitaban el dinero, piden que se pueda dar opciones para evitar este tipo de inconvenientes. Pero llegar al banco solo fue el primer obstáculo que la señora tuvo que superar, pues una vez en las instalaciones, atravesó más dificultades.

La imagen que se hizo viral en redes sociales se registró este martes 3 de octubre en la sucursal de la entidad financiera, en la zona de la avenida Irala. La abuelita de 90 años, Doña Camila debido a las solicitudes burocráticas se presentó en camilla y con su tanque de oxígeno, porque padece la enfermedad de osteoporosis.

"Ella tiene osteoporosis, no se puede mover o sentar, es incómodo llevarla para comprar su renta (...) Tuvimos que llevarla en ambulancia para que pueda cobrar su renta, en el Senasir me dijeron que tenía que solicitar el certificado médico y al final me lo rechazaron porque un número del carnet del seguro estaba ilegible. Volví a realizar la carta el pasado 21 de septiembre y me dijeron que vuelva, pero necesitaba comprar un medicamento que no da la Caja" , contó su hija, María Payares.

María estaba desesperada, porque necesitaba el dinero de la renta para poder comprar su medicamento, no tuvo otra opción que llevar a Doña Camila en ambulancia hasta el banco, la imagen de la mujer de 90 años ingresando al lugar conmocionó a los presentes, quienes cuestionaron a los funcionarios por obligar a una enferma a desplazarse hasta el lugar, poniendo en riesgo su vida.

"Explique la situación de mi madre y me dijeron que lleve a mi madre en ambulancia, a la agencia de la Irala (...) Cuando llegué me dijeron que no me podían pagar, porque la puerta de la ambulancia está al otro lado y la cámara no iba a va enfocar. Va tener que bajarla y subirla, me indicaron. Yo le dije al responsable del banco, ¿cómo la voy a bajar? No puedo bajarla. Pero me indicó que era la única manera (...) Me sentí impotente al ver así a mi madre, que no tengan consideración de su estado de salud", añadió indignada.