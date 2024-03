“Mi mamá me enseñó”: Andrés realiza la venta de anticuchos en el puesto que heredó

Cochabamba, Bolivia

Andrés es un niño de 12 años que perdió a su mamá el pasado 20 de febrero, Nora Ortuste Daza, de 29 años, fue atropellada por un trufi, cuando junto a su esposo iba al mercado a comprar insumos para su puesto de anticuchos.

A más de un mes de la tragedia, el adolescente pese al dolor ha decidido salir adelante, por las mañanas asiste a su escuela, donde además es el mejor alumno y por las noches se dedica a la venta de los anticuchos.

El menor asegura que aprendió todos los secretos para su preparación de su madre, recordando sus palabras: “Aprende, esto te puede servir para sobrevivir”, esas palabras recuerda Andrés.

“Mi mamá me enseñó”: Andrés realiza la venta de anticuchos en su puesto. Foto: Red Uno

“Ahora yo estoy vendiendo de cuenta de ella (…) Mi mamá me enseñó a preparar los anticuchos, ella me dijo un día tu harás esto. Durante el día estudio en mi colegio, me siento feliz de que la gente venga a comprarme anticuchos”, contó nuestro pequeño chef, mientras preparaba los anticuchos