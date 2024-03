Sacaba, Cochabamba

Una madre de familia denunció que su hija ha sido una víctima constante de agresiones verbales por parte de tres compañeras de la escuela, que la han hecho bullying y golpeado tanto en la escuela y cuando retornaba a su hogar.

El hecho de agresión entre escolares ocurrió en el municipio de Sacaba, donde de acuerdo a la denuncia de la progenitora la niña fue tomada por los cabellos y golpearon su cabeza contra una mesa.

“En su colegio, dentro del curso tres compañeras la agredieron. Ella me dijo: ‘Mamá me defendí a lo que pude, me agarraron del cabello y golpearon mi cabeza contra la mesa entre las tres, para hacerme soltar levanté mis manos y arañé a una de ellas, me querían encerrar en el curso para pegarme’, me contó”, es el relato de la progenitora.

La mujer, que pidió no ser identificada, pues teme por la seguridad de su hija, señaló que las agresiones fueron presenciadas por otras madres de familia, quienes trataron de salir en su defensa.

“Las niñas persiguieron a mi hija, cuando faltaban dos cuadras para llegar la arrinconaron en un lugar y no le dejaron salir. La golpearon contra un poste de luz, fue empujada a un callejón (…) Las personas que vieron trataron de defenderla e incluso una de las niñas que se llama Saraí, les llegó a decir ‘con dinero todo se puede’, cuando una de las mamás les dijo que se iban a meter en problemas legales (…)”, aseveró.

“Golpearon su cabeza contra el pupitre”: Madre denuncia que su hija es víctima de bullying. Foto: Red Uno

“Mi hija está temerosa, la he llevado al hospital, ella fue operada, no pasó ni un año de su cirugía (…) Tiene golpes en la cara, arañazos en el cuello y brazo, su cabeza está hinchada, por los golpes en la pared y poste (…)", agregó.

“Si no me hubiera defendido, no sé qué hubiera sido de mí, me defendí a lo que pude, pero ya no podía más, me dijo mi hija (…) Estas niñas no tuvieron piedad de mi pequeña. Ella me dijo que era blanco de sus burlas, la imitaban, empujaban. Yo le decía que no les haga caso”, denunció la mujer.

La madre de familia se vio forzada a salir a contar lo ocurrido a los medios, ante el acoso que sufrió su pequeña. El caso es de conocimiento de la directora quien le aseguró que comunicará el hecho a los padres.

“Estaba temblando, ella vomitó sangre, la llevé al Hospital México y de este lugar me refirieron a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (…) Ella está traumada y aterrorizada por todo lo ocurrido”, dijo llena de impotencia.

Las agresiones fueron presenciadas por un amigo de la víctima, quien observó todo el episodio de violencia, sin brindar ningún tipo de ayuda. De acuerdo al relato de la menor, ella le pedía ayuda a gritos, pero el otro menor no hacía nada.

La progenitora indicó que llevará a la menor hasta un médico forense y pide justicia por lo ocurrido.