Nelson Cox: “Esperamos los datos reales del cómputo final”

Cochabamba, Bolivia

El candidato a la Alcaldía de Cochabamba por el Movimiento Al Socialismo, Nelson Cox, estuvo anoche en el Tribunal Departamental Electoral (TED) expectante a los resultados que fueron emitidos.

Cox descartó los resultados no oficiales, aseguró ayer que la labor en los recintos electorales aún no había concluido y que las mesas continuaban trabajando, porque muchas habían iniciado su apertura tarde, ante la falta de jurados.

En instalaciones de “El Portal”, donde se realiza el cómputo oficial, Nelson Cox tuvo un impasse con un representante de la alianza “Súmate”, que pedía verificar el ingreso de los sobres, para que no sean violentados.

“Vamos a generar obstáculos, eso no está bien Presidente (dirigiéndose a Humberto Valenzuela), eso no es democracia usted haga cumplir la ley, estamos aquí creyentes de la tecnología, está todo monitoreado, no se puede pretextar un obstáculo, para no permitir este cómputo (…) No es correcto, no es legal dar accesibilidad a lo que le dé la gana a Súmate”, dijo molesto el candidato del MAS.