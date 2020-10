Nelson Cox denuncia persecución judicial

Cochabamba, Bolivia

El delegado del Defensor del Pueblo, Nelson Cox denunció persecución penal y judicial por parte del Ministerio Público, es investigado por incumplimiento de deberes en el caso de la testigo retenida en K’ara K’ara.

"La Defensoría del Pueblo no tiene miedo de que nos fabriquen procesos y voy a mantener esta situación, al margen de que me han hecho un tercer proceso, por un incumplimiento de deberes inexistente, pero es clara muestra que el Ministerio Público busca acallar a la defensoría (...)”, señaló Cox en conferencia de prensa.

Cox detalló el número de denuncias que recibe esta institución sobre abusos cometidos en su contra por parte de los fiscales.

Cox denunció persecución judicial en su contra por parte de la fiscal encargada del caso de las antenas de comunicación derribadas en K'ara K'ara, a principios de junio. El 1 de septiembre, la testigo que identificó a los autores del hecho fue tomada como rehén por vecinos del lugar y, al día siguiente, el delegado defensoría realizó las gestiones para su liberación.

"En K'ara K'ara, he ido a rescatar a una testigo que la fiscal no protegió desde junio, en septiembre, la retienen a la testigo, yo la recupero y la fiscal (...) ahora me denuncia penalmente para que me procesen por incumplimiento de deberes", manifestó Cox.