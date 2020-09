Liberan a la testigo del caso antenas en medio de gritos en K’ara K’ara

Cochabamba, Bolivia

Con la intervención del representante de la Defensoría del Pueblo, Nelson Cox y algunos pobladores de K'ara K'ara liberaron a la testigo que identificó a las cuatro personas acusadas de derrumbar una torre de telecomunicaciones de Nuevatel el pasado 10 de junio en dicha zona.

Cox cuestionó el accionar de la Fiscalía y la Policía que no brindó la protección adecuada a la testigo del caso. Los cuatro aprehendidos también estarían implicados en la quema de la Epi Sur y los bloqueos al relleno sanitario.

La mujer pasó toda la noche junto a los denominados “autoconvocados” quienes protestaron exigiendo la liberación de cuatro dirigentes de la zona. Cuando era liberada dijo que funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, FELCC, fueron hasta su casa para notificarle a fin de que preste declaraciones.

“Prácticamente yo he sido sacada de mi casa. Lo único que yo puedo decir, es que en la FELCC me han obligado hablar cosas que no eran al caso, las otras personas no tienen nada que ver. Me han obligado hablar allá, me han notificado, no sé qué personas han llegado a dar con mi nombre, porque me notificaron en mi casa (…)”, declaró la testigo cuando era liberada.