“Autoconvocados” retuvieron a un hombre en K’ara K’ara

Cochabamba, Bolivia

Los denominados “autoconvocados” retuvieron a un hombre en el relleno sanitario de K’ara K’ara, en las imágenes el retenido dice que fue contratado para desbloquear y es increpado por los movilizados.

“Nos ha dicho a mí no me conocen, no saben nada de mí”, es lo que dijo el hombre que fue retenido por los bloqueadores.