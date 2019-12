Nelson Cox ingresó a la defensoría del pueblo en medio de disturbios

La vigilia instalada en puertas de la Defensoría del Pueblo, impedía el ingreso de su representante en el departamento, Nelson Cox, a quien emitieron una serie de acusaciones, indicando que responde al Movimiento al Socialismo (MAS).

Por 14 días esta institución estuvo cercada por una protesta ciudadana conformada por las esposas de policías y diferentes colectivos. Hoy en medio de un resguardo policial llegó Cox, ingresó a la institución en medio de tensión, gritos y reclamos de las personas que realizaban la vigilia.

Cuando intentaba ingresar la autoridad fue increpada por su participación en el cabildo del MAS en Sacaba, siendo acusado por su trabajo en los conflictos registrados en Huayculi y Huayllani.

Representantes de colectivos pidieron a gritos su renuncia y anunciaron que se lograron recolectar más de 10 mil firmas para que deje su cargo. Se conoce que una comitiva viajó a la ciudad de La Paz para presentar los libros a la Asamblea Legislativa.

Por otro lado, hay un proceso legal que iniciaron desde la Defensoría del Pueblo, contra las personas que instalaron la vigilia e impidieron que se realice el trabajo de esta institución.

En medio de todo el problema, Cox ingresó y señaló que existen los mecanismos para que se pida su renuncia.

“Ha sido difícil ingresar, son dos semanas que no se ha podido entrar. Nos interesaba volver a trabajar y tener las garantías para volver. Los que pedían mi renuncia que hagan valer los mecanismos legales, pero no bajo el anonimato”, declaró Cox.

El representante de la Defensoría del Pueblo añadió que las denuncias se deben presentar con pruebas.

“Me han señalado de cinco casos, no sé cuáles son esos casos. Todo acto es demostrable, todo argumento debe ser comprobado. Cualquier otro caso, que me digan: en este hecho se ha parcializado, en esto han tapado o en esto han omitido, esos so datos concretos. Lo demás no son hechos”, dijo Cox.