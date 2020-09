Otorgaron medidas de protección a la testigo retenida en K’ara K’ara

Cochabamba, Bolivia

El Ministerio Público realizó la imputación formal contra los cuatro aprehendidos por atentado a los servicios públicos, daño calificado y robo agravado, acusados por derrumbar una torre de telecomunicaciones de Nuevatel el pasado 10 de junio en K’ara K’ara.

Los mismos están en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), a la espera de su audiencia de medidas cautelares. Se trata de tres varones y una mujer, se realizan las pericias policiales.

Ayer por la tarde con la intervención del representante de la Defensoría del Pueblo, algunos pobladores de K'ara K'ara liberaron a la testigo que identificó a las cuatro personas acusadas de derrumbar la antena.

Nelson Cox cuestionó el accionar de la Fiscalía y la Policía que no brindó la protección adecuada a la testigo del caso. Los cuatro aprehendidos también estarían implicados en la quema de la Epi Sur y los bloqueos al relleno sanitario.

Ahora la fiscalía otorgó medidas de protección a la testigo retenida en K’ara K’ara, pese a que la persona manifestó que no era necesario, informó el Comandante Departamental de la Policía, Javier Mendoza.

Familiar de uno de los aprehendidos estuvo esperando en puertas de la FELCC, indicó que está detenido de forma injusta.

“Todo el día estoy aquí hace un día me dejaron entrar, sólo logre hablar un minuto. Es una persona mayor ya tiene 55 años, el no camina en esas cosas, el día que se derrumbó la antena él no estaba en el lugar. Mi papá vino a presentarse voluntariamente”, señaló.