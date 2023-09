"No te hagas matar", advierten 'motoladrones' a su víctima al momento de robarle

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Dos delincuentes que operan a bordo de una motocicleta, más conocidos como ‘motoladrones’ fueron captados por cámaras de seguridad cuando sustrajeron el celular, billetera y llaves de la moto a un hombre que estaba sentado en una plazuela.

El hecho se registró en la avenida Segunda Circunvalación, zona norte de la ciudad de Cochabamba, al promediar el mediodía de este pasado lunes 25 de septiembre. En las imágenes se observa el momento en que llegan hasta donde estaba su víctima.

En las imágenes se observa el momento que uno de los antisociales baja de su motocicleta, rápidamente se dirige hasta donde está sentado el joven y le arrebata todos sus objetos de valor, el robo le tomó tan sólo segundos.

"Dame las llaves no te hagas matar por cosas materiales" le dijo el ladrón de acento extranjero a la víctima, mientras le apuntaba con un arma. Luego de conseguir su objetivo se dieron a la fuga, la víctima relató el momento en que fue abordado por los delincuentes.

"Fue por un lado por una calle entrando, entonces yo supuse que vivían por el lugar. Pero cuando volvieron a venir, uno de los dos se bajo, me apuntó con el arma y me quitó la llave de la moto (...) Uno estaba con el casco y el otro encapuchado con un canguro azul, cuando me robo vino y me dijo dame la llave de la moto, 'no te hagas matar por cosas materiales' me dijo y yo quedé en shock", relató a la Red Uno.

El joven presentó su denuncia formal en la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove). Los vecinos de la Urbanización "San Andrés" están atemorizados, aseguran que este no es el único hecho de inseguridad registrado en el sector.

"Muchachas han sido atracadas, al borde del Tunari. Operan por la calle 7 y 8, donde una joven sufrió robo de celulares (...) La seguridad es pésima, antisociales se reúnen en la plazuela", contó una de las vecinas.