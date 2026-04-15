“No tuvieron chance”: Hijo del piloto Moyano presume una falla técnica fatal en el accidente

La familia del piloto Carlos Fernando Moyano Aguirre rompió el silencio desde el salón velatorio para señalar que una falla técnica habría sido un posible detonante del accidente que cobró la vida de dos aviadores experimentados. Nicolás Moyano explicó “presumimos que al momento de perder la conciencia no había chance para reaccionar”, afirmó consternado.

El último adiós a una leyenda del aire

Pese a la tragedia, Nicolás Moyano rescató la memoria de su padre destacando que pudieron compartir un reciente viaje familiar sin sospechar que sería la última oportunidad de estar juntos. El joven profesional manifestó que el consuelo de la familia reside en esos recuerdos, mientras se preparan para la misa de cuerpo presente y el posterior entierro en el Cementerio General.

Por su parte, los restos del piloto Julio César Sardán también serán despedidos mañana en un camposanto de la zona norte, tras una ceremonia religiosa programada para las 09:30 a.m. La llegada de autoridades nacionales al velorio refuerza la importancia de este suceso que ha conmocionado al sector aeronáutico cruceño por la alta pericia de los involucrados.

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