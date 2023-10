"Parecía un bólido": Microbús de la línea "H" impactó contra un muro y dejó dos heridos

Cochabamba, Bolivia

La mañana de este viernes un microbús de la línea “H” se estrelló contra el muro del Servicio de Caminos, y dejó graves daños materiales, el conductor quedó atrapado entre los fierros, fue rescatado por Bomberos de la Policía y un motociclista resultó herido.

La parte frontal del vehículo de transporte público terminó totalmente destrozado por la fuerza del impacto, manchas hemáticas son visibles en el lado del conductor. El chofer fue llevado hasta un centro médico, para que reciba atención médica de emergencia.

"Ha pasado veloz, casi no lo vimos, golpeó a una moto. El ruido fue intenso, nos asustamos, parecía que no tenía frenos (...) El conductor de la motocicleta está muy herido, tratamos de contactarnos con sus familiares, su celular no enciende", contó una testigo.