Megaoperativo antidroga: secuestran más de 300 kilos en cinco departamentos

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó que en las últimas 72 horas se logró el secuestro de más de 300 kilos de droga, entre cocaína y marihuana, en operativos ejecutados en cinco departamentos del país.

“En el marco de la operación 200, en solo 72 horas se logró incautar más de 300 kilos entre cocaína y marihuana, además de intervenciones en el Chapare con la destrucción de centros activos de producción”, precisó la autoridad.

Los operativos se desarrollaron en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Tarija y Beni, como parte de las acciones de lucha contra el narcotráfico a nivel nacional.

En paralelo, Justiniano informó que dos efectivos policiales fueron aprehendidos por presuntas irregularidades en un proceso de incineración de sustancias controladas. Tras su audiencia de medidas cautelares, la Justicia determinó su detención preventiva por 120 días.

“Así se construye una lucha real contra el narcotráfico: en la calle y también dentro de la institución. No hay espacio para la ilegalidad, ni fuera ni dentro”, afirmó.

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