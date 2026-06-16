Precios de pimentón, vainita y carne se disparan por los bloqueos en Cochabamba

Los bloqueos de carreteras continúan golpeando el abastecimiento de alimentos en Cochabamba y provocan un constante incremento en los precios de verduras y carnes en los principales centros de abasto de la ciudad.

Comerciantes reportan que varios productos llegan en menor cantidad debido a las dificultades para el transporte, situación que ha convertido a algunas verduras en artículos casi de lujo.

Uno de los casos más notorios es el de la vainita, cuya cuartilla se comercializa hasta en 50 bolivianos, mientras que cada unidad de pimentón se vende a 5 bolivianos. Los vendedores atribuyen estos precios a la escasez de producto en los mercados.

“Está llegando en poca cantidad la verdura, no está normal”, comentó una comerciante.

Aunque el abastecimiento de tomate muestra una leve mejora respecto a semanas anteriores, el precio continúa elevado. La cuartilla se vende alrededor de 30 bolivianos, mientras que las cajas llegan a costar entre 200 y 250 bolivianos, dependiendo de la oferta disponible.

La situación también afecta a otros productos agrícolas, cuyos precios se mantienen altos debido a los problemas de transitabilidad y al ingreso irregular de mercadería.

También sube la carne

El incremento de precios no solo alcanza a las verduras. Los comerciantes informaron que la carne de res registró un aumento de hasta 10 bolivianos por kilo en los últimos días.

La carne molida, que anteriormente se comercializaba entre 50 y 52 bolivianos, ahora se vende entre 58 y 60 bolivianos por kilo, generando preocupación entre consumidores y vendedores.

Los comerciantes advierten que mientras persistan los bloqueos y las dificultades para el transporte de productos, los precios podrían continuar elevados, afectando directamente la economía de las familias cochabambinas.

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