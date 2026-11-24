La pareja del ciudadano brasileño Jason Antonio C.F., de 35 años, asesinado a tiros en la zona norte de Cochabamba, fue trasladada hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para formalizar la denuncia y prestar su colaboración en las investigaciones.

A través de su abogado, Adolfo Paniagua, se conoció que la mujer logró salir del vehículo y ponerse a salvo durante el ataque armado. Sin embargo, atraviesa un difícil momento emocional tras presenciar cómo su pareja perdió la vida.

"Ella ha salido resguardando su vida, salió del vehículo y se encuentra formalizando la denuncia para dar con los autores de este delito", explicó el jurista.

Paniagua señaló que su cliente era estudiante de Medicina y realizaba sus prácticas profesionales. Asimismo, manifestó que está dispuesta a colaborar con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

Según el relato del abogado, ambos regresaban a su domicilio después de cenar cuando fueron sorprendidos por los ocupantes de una motocicleta, quienes abrieron fuego contra el vehículo e impactaron a la víctima con varios disparos.

"Ellos se dirigían a su domicilio después de cenar y son sorprendidos por esta motocicleta. Le han impactado varios tiros", indicó.

El abogado también sostuvo que, por el momento, su defendida desconoce quiénes podrían estar detrás del ataque y aseguró que se están recopilando imágenes de cámaras de seguridad, además de declaraciones de personas que estuvieron en el lugar de los hechos.

"Ella se encuentra afectada porque ya convivía con él y es víctima porque estaba en el lugar de los hechos y le quitaron la vida a su pareja", expresó Paniagua.

Mientras avanzan las investigaciones, la Policía busca reunir elementos que permitan identificar a los autores y esclarecer los motivos de este violento crimen que conmocionó a la zona norte de Cochabamba.