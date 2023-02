Reynaldo Ezequiel será imputado por conducción peligrosa que derivó en múltiple colisión

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La Policía de Santa Cruz informó que Reynaldo Ezequiel se encuentra aprehendido por conducción peligrosa bajo influencia alcohólica, el momento del hecho no portaba su licencia de conducir y en dependencias de Tránsito se negó a someterse a la prueba de alcoholemia, el caso pasó a la Fiscalía quien determinará su situación jurídica.

El director de la Unidad Operativa de Tránsito, Roberto Porcel, informó que no se le suspendió la licencia a Ezequiel cuando atropelló a una menor en octubre de 2022, puesto que, no estaba conduciendo en estado ebriedad y la persona que arrolló no superaba los tres días de impedimento. Ezequiel en la audiencia cautelar salió con libertad irrestricta, indicó Porcel.

Consultado sobre la decisión de no someterse al test de alcoholemia, señaló que "según la Ley 259, el artículo 13, establece que toda persona que se niega a esta prueba de alcoholemia no se supone que conduciría en estado de ebriedad", es así que aplicaremos la norma máxima. Esta sería la prueba formal a la Fiscalía que afirma que el conducía en estado de ebriedad", aclaró, esto sería válido para su imputación.

Por otro lado, confirmó que el vehículo que conducía Ezequiel no cuenta con SOAT, ni inspección vehicular, por lo cual también será sancionado. Además, tiene antecedentes de múltiples infracciones que ha cometido como conductor, estas han sido presentadas a la Fiscalía.

En tanto, la fiscal asignada al caso, Francisca Rivero, informó que Ezequiel será imputado por conducción peligrosa y que verificarán sus antecedentes por el atropello a una menor en la zona de la Pampa de la Isla el año pasado.

Ezequiel quien también es dirigente del MAS, fue arrestado la noche del jueves tras protagonizar un accidente de colisión múltiple en el cuarto Anillo e ingreso al Urubó. En videos que fueron viralizados por los conductores que lo retuvieron, muestran a Ezequiel en aparente estado de ebriedad e incluso llegó a insultar a los vecinos que evitaban que continúe su camino.

