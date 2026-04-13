Ritter: “Queremos crear 1 millón de empleos” y reducir el gasto público

Durante el eje temático de desarrollo productivo y seguridad jurídica, desarrollado en el marco del debate a la Gobernación de Santa Cruz; la generación de oportunidades laborales dominó la intervención de Otto Ritter, donde presentó una meta para el departamento. "Pretendemos crear por lo menos 1 millón de fuentes de empleos para Santa Cruz y cruceños", declaró el candidato, posicionando esta cifra como el pilar fundamental de su propuesta de desarrollo productivo.

Austeridad para financiar el trabajo

Para alcanzar este objetivo, Ritter propuso un agresivo plan de ahorro estatal que implica reducir a la mitad el gasto corriente del gobierno departamental.

Según el aspirante, esta medida permitirá "liberar por lo menos 50 millones de dólares y dirigir esto a inversión productiva", asegurando que Santa Cruz tiene el potencial para convertirse en la "nueva Dubai de América Latina".

El candidato vinculó la reactivación del empleo con grandes proyectos de infraestructura, como la reactivación de refinerías en Camiri y la construcción de Puerto Busch. "Santa Cruz con nosotros recupera el progreso", afirmó Ritter, quien también propuso la implementación de energía nuclear y la creación de una empresa de hidrocarburos para sustentar este crecimiento industrial masivo.

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