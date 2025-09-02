Santa Cruz despide a Percy Fernández y prepara su velatorio

El fallecimiento de Percy Fernández Áñez, a los 86 años, ha causado gran conmoción en Santa Cruz de la Sierra. La ciudad que gobernó en seis gestiones no consecutivas, y donde dejó una huella imborrable con miles de obras, se prepara para despedirlo.

El velatorio de la exautoridad comenzó a las 10:00 de este martes en un salón ubicado en la zona del canal Cotoca y 2do anillo, donde familiares, amigos, autoridades y ciudadanos han acudido para darle el último adiós.

La noticia de su muerte, ocurrida la noche del lunes, despertó muestras de pesar en toda la región. El gobernador Luis Fernando Camacho expresó sus condolencias en nombre de la Gobernación: “Percy dedicó su vida al servicio de la ciudad y será recordado por su legado como ingeniero visionario y líder municipal. Su huella permanecerá viva en cada obra”.

Conocido como el “Tractor Amarillo”, Percy Fernández transformó la capital cruceña con casi 50 mil obras, entre pavimento, escuelas, hospitales, mercados y áreas verdes. Carismático y polémico, fue una figura central de la política local y un referente indiscutible del urbanismo moderno en Santa Cruz.

Hoy, la ciudadanía se reúne para rendirle honores en su velatorio. La despedida al histórico alcalde, considerado por muchos como el gran constructor de la ciudad, se extenderá durante la jornada en un ambiente de duelo, respeto y memoria.

Mira la programación en Red Uno Play